SPECIALE ELEZIONI. Ecco tutti i candidati di Fdi nei due collegi proporzionali del Senato e nei quattro della Camera. Petrenga candidata tre volte. Le combinazioni per Marco Cerreto e Giovanni Russo

La senatrice uscente è capolista nel collegio di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento e numero due, sotto l’ex presidente del Senato, Marcello Pera nel collegio di Napoli e Provincia e nel maggioritario…

CASERTA (g.g.) Ufficializzati anche i candidati di Fratelli d’Italia nei collegi plurinominali del Senato e della Camera con ripartizione proporzionale. Riconoscimento importante per la senatrice uscente Giovanna Petrenga, che oltre ad essere, come era largamente previsto, la capolista nel collegio di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, è stata inserita anche al numero 2 dell’altro collegio campano, che abbraccia Napoli e provincia e dove il partito della Meloni schiera la prestigiosa candidatura dell’ex presidente del Senato, Marcello Pera.

Comunque, nel dettaglio queste le candidature per Palazzo Madama.

Collegio plurinominale proporzionale di Napoli: Marcello Pera, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, coordinatore provinciale, figlio dell’ex presidente della Regione, il defunto Antonio Rastrelli, con ampia possibilità di elezione, visto che Marcello Pera è candidato in più collegi senatoriali, come del resto la Petrenga che corre anche al maggioritario uninominale che raccoglie tutta la provincia di Caserta. Il quarto della lista è Gabriella Peluso.

Collegio di Caserta, Salerno, Benevento e Avellino: capolista Giovanna Petrenga, numero due Domenico Matera, beneventano, sindaco di Bucciano, Comune della Valle caudina tra Montesarchio e il versante del Taburno che guarda alla provincia di Caserta. Numero tre, Elena Scarlato e quarto Giuseppe Fabbricatore, commissario provinciale a Salerno.

CAMERA DEI DEPUTATI

Facciamo subito una premessa: i candidati eletti in più di un collegio plurinominale proporzionale non possono optare, ma saranno assegnati al collegio in cui il loro partito ha raccolto la percentuale inferiore.

Questo è importante perché, Fdi, come del resto tutti gli altri partiti, ha costruito le liste incrociando le candidature in maniera da rendere possibile, a certe condizioni, anche l’elezione del terzo o, addirittura, del quarto in lista.

Partiamo dalla nostra circoscrizione, cioè quella di Campania 2, ovviamente occupandoci subito del collegio plurinominale di Caserta e Benevento. Capolista, come del resto in altri due collegi, Marta Schifone, che nell’articolo di stamattina (clikka e leggi) abbiamo segnalato anche come candidata all’uninominale di Somma Vesuviana. Numero due, con un buon 90% di possibilità di elezione, il commissario provinciale di Caserta, Marco Cerreto, seguito da Eleonora Pace e dal frignanese Vincenzo Pagano, per gli amici Enzo, ex coordinatore provinciale, a sua volta, del partito con cui si è candidato anche alle ultime elezioni europee.

Nel secondo collegio proporzionale (province di Salerno ed Avellino) i candidati sono l’uscente Edmondo Cirielli di Salerno, ancora una volta Eleonora Pace, numero due, a differenza di Caserta e Benevento, dove è numero tre. E ancora Nunzio Carpentieri e Luisa Maiuri.

Passiamo a Campania 1. Anche in questo caso sono due i collegi proporzionali plurinominali. Nel collegio 1 Marta Schifone, con il consigliere regionale Michele Schiano con buone possibilità di elezione, anche se, per non complicare i piani suoi e di Cerreto, sarà prudente che la Schifone si aggiudichi il collegio maggioritario di Somma Vesuviana. Numero tre Imma Vietri, numero quattro Giovanni Russo di Orta di Atella.

Per quanto riguarda il secondo collegio di Campania 1 sempre riguardante la provincia di Napoli, sotto alla solita Marta Schifone correranno Luca Scancariello, ancora una volta Imma Vietri e di nuovo l’ortese Giovanni Russo.

Sulle possibilità che quest’ultimo possa riconquistare un seggio alla Camera, dovremo ragionare con calma con le liste in mano e andando a controllare anche se ci sono candidature plurime in altre regioni.