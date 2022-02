“Spedizione punitiva” dopo una rissa tra ragazzini. Uno finisce in ospedale, ferito alla testa

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Rissa tra giovani spedizione punitiva a colpi di bottiglie. L’altra sera in Piazza Principe Amedeo ad Aversa, alle spalle del Municipio normanno, fulcro della movida, l’ennesimo episodio di violenza inaudita e futile. Un gruppo di giovani circa una 10ina, armati di bottiglie e oggetti vari hanno aspettato l’arrivo di un altro gruppo di coetanei, per aggredirli accerchiandoli e colpirli davanti a tutti. Gli aggressori hanno messo in atto un vero e proprio attentato a danno dei rivali con cui, pare, qualche sera precedente vi era stata una discussione animata e violenta, quindi hanno deciso di organizzarsi e punire i responsabili, gli aggrediti messi in difficoltà e feriti si sono dati alla fuga. Uno dei ragazzi colpiti è finito al Pronto soccorso del Moscati di Aversa, con una ferita alla testa, pare non sia in pericolo di vita, è caccia agli aggressori. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia municipale. Grande l’indignazione dei residenti e di molti presenti sconvolti per la ferocia e la brutalità della situazione ormai fuori controllo da anni.