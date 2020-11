Sputi in faccia e vessazioni. Soldatessa picchiata dal suo ex e superiore di reparto

CASERTA – Al momento c’è una denuncia, presentata davanti alla Procura militare da E. D. A., caporal maggiore speciale dell’Esercito, impegnata durante i mesi del lockdown in controlli nel Casertano. L’esposto è stato formalizzato contro l’ex fidanzato della donna, L. A. D., anche lui nell’Esercito, impegnato nello stesso reparto e superiore della presunta parte offesa.

L’uomo rischia il processo per violenze nei confronti della sua ex fidanzata, violenze aggravate dal fatto che L. A. D. le avrebbe commesse contro un inferiore di grado. La militare sarebbe stata picchiata, vessata, e costretta pure, dopo un litigio a stare sull’attenti per almeno un paio d’ore. L’ultimo episodio denunciato uno sputo in faccia subìto dalla donna, durante l’alterco tra i due ex fidanzati.