“Riceve lo stipendio dal clan direttamente in carcere”. Per la Cassazione il killer dei Casalesi è ancora pericoloso

Confermata la proroga del 41 bis per Antonio Basco.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. La Settima sezione della Cassazione, così come avvenuto per Mario Caterino ( CLIKKA E LEGGI ) ha prorogato il 41 bis per il il sicario ed esattore dei Casalesi, Antonio Basco.

Anche in questo caso, il presidente di sezione Francesco Centofanti ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dai legali di Basco contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva già prorogato il regime detentivo del 41 bis.

Per i giudici “è ritenuto elemento di spicco del clan, continua a ricevere uno stipendio in carcere quale affiliato del sodalizio criminale. E’ ancora attuale la sua pericolosità sociale”.

Basco, nel 2022 è stato condannato a 30 anni di reclusione per tre omicidi nella faida di camorra innescata dalla scissione del gruppo guidato da Sebastiano Caterino.