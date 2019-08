STOP PLASTICA. Beccati e multati due bar: uno al Campania e l’altro all’outlet La Reggia

MARCIANISE – Multa salata per i gestori di due bar all’interno del Centro Campania e dell’outlet La Reggia di Marcianise.

La polizia municipale li ha sanzionati perché non hanno rispettato l’ordinanza ‘Plastic free’ la quale prevede che i bar e i ristoranti operanti sul territorio cittadino non possono servire i loro prodotti in utensili di plastica non biodegradabile.