STORIE DALLA QUARANTENA. Nasce un “Digital Decameron” tutto Made in CASERTA. Il progetto editoriale di un gruppo di ragazzi per raccogliere fondi

Nel marzo del 2020 il mondo ha deciso di porci davanti a una sfida enorme: la Quarantena.

Ci ha chiuso in casa soli con le nostre ansie, le nostre paure ed il nostro stress. Ma anche con i nostri dolci ricordi, i nostri ambiziosi sogni e le nostre tenaci speranze.

Questo progetto ha lo scopo di raccogliere il meglio di questi pensieri e rilegarli in un libraccio, per raccogliere bellezza anche in un contesto così difficile. E con questa bellezza assicurare cibo alle fasce più deboli della popolazione e più colpite dalla crisi economica post crisi sanitaria.

“Nella noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avenuto che io non sia morto.”

Giovanni Boccaccio

Abbiamo chiesto a chi si sentisse di raccontare qualcosa, di farlo.

In questo libro troverete l’insieme di storie di amore, di sofferenza e di gioia scritte da tutti e per tutti. Ogni capitolo ha un suo autore, con il suo linguaggio e le sue metriche, un tema, ed una sfumatura di vita diversa da mostrare. L’unico filo conduttore è la Quarantena.

È la Quarantena che ci ha posto su un divano a pensare.

È la Quarantena che ci ha condotti sulla scrivania a scrivere.

È la Quarantena che ha innescato i nostri ricordi e ispirato i nostri sogni.

Inoltre, ogni capitolo sarà presentato da una grafica personalizzata, che con tutta la sua potenza comunicativa darà inizio all’immersione nei racconti.