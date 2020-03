STORIE DALLA QUARANTENA. Un poliziotto e sua moglie riempiono pacchi di spesa e la consegnano alle famiglie in difficoltà. Quando la solidarietà incontra l’inventiva

VILLA LITERNO – Una storia di solidarietà che riscalda il cuore, quella raccontataci da un nostro lettore:

Da semplice cittadino volevo solo segnalarvi un gruppo di Villa Literno con a “capo” un poliziotto e sua moglie che raccolgono spesa e offerte da cittadini del paese per donarla a gente che in questo momento, più che in altri, è allo stremo delle forze. Famiglie più sfortunate di altre per le quali il coronavirus ha soltanto finito di aggravare una situazione di per sé drammatica nell’ordinario.

Si tratta di Giuseppe Mauceri e di sua moglie Franca Mercurio. Con la cugina di lei Mirella, Anselmo Iannone e altri di stanno prodigando per molte persone, anche straniere.

L’iniziativa è stata definita “spesa sospesa”.

La casa del poliziotto è praticamente sommersa di prodotti e lui con sua moglie, h24, preparano pacchi e li consegnano ai meno abbienti. In un momento storico simile, unitamente a medici infermieri e simili, questi sono veri eroi.