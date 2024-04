Strade colabrodo a CAPUA. Un new jersey, da mesi, a risoluzione del problema. Il consigliere Antropoli: “Situazione vergognosa”

Un new jersey in via Francesco Di Rauso, lì da mesi, a voler segnalare una pericolosa buca

CAPUA – Correva l’anno 2008 quando l’Amministrazione comunale rappresentata da Carmine Antropoli decise di intitolare una strada di Capua a Francesco Di Rauso, commissario di pubblica sicurezza caduto nell’adempimento del dovere.

L’Amministrazione aveva individuato in “via dei Falliti”, un’arteria di collegamento tra via Santa Maria Capua Vetere e via Scarano, la strada da dedicare al commissario Di Rauso. Proprio via dei Falliti, all’epoca, era stata oggetto di importanti lavori di rifacimento e l’intitolazione al commissario Di Rauso fu ritenuta il completamento di un’opera importante di riqualificazione e un giusto tributo ad un servitore dello Stato.

Dedicare quella strada al commissario Di Rauso, stimato e amato rappresentante delle forze dell’ordine di Capua, avrebbe cancellato anche il nome poco altisonante di quella via, la cui denominazione era legata ad un’antica leggenda. Intanto, oggi, la via Di Rauso versa in uno stato pessimo e a peggiorare la situazione c’è la presenza di un

new jersey di plastica, con tanto di cartello indicante lavori in corso, ad individuare un avvallamento presente da mesi. Ad evidenziare lo stato dei luoghi il consigliere comunale Massimo Antropoli . “La situazione del manto bituminoso della strada Di Rauso è a dir poco vergognoso; una via fondamentale di comunicazione, oltre che

di decongestionamento del traffico di via Santa Maria Capua Vetere, che collega quest’ultima a via San Tammaro. Un new jersey lasciato lì da mesi a voler segnalare un pericoloso avvallamento, con un cartello che indica i lavori in corso ma non si capisce quali siano. Chi sa quando qualche esponente della maggioranza deciderà di venire a fare un book fotografico da queste parti e ci farà conoscere quando sarà cancellata questa triste immagine di degrado dovuta al pessimo stato di questa strada!”. Così Massimo Antropoli.