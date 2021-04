STRAGE DI NIZZA. La moglie dell’albanese arrestato: “Non siamo terroristi” – IL VIDEO

SPARANISE/CASERTA – “Non siamo terroristi, non ci aspettavamo tutto questo”. Sono le parole di Denisa, moglie di Endri Elezi, il 28enne albanese arrestato a Sparanise, accusato di aver fornito armi all’attentatore di Nizza, affidate all’avvocato Francesco Fabozzi. La donna sarebbe ora traumatizzata. “Durante l’udienza di convalida lui era molto provato, ma abbastanza sereno e certo della sua posizione. Ha confermato la sua presenza a Nizza in quel periodo, ma la totale estraneità all’attentato e a certi ambienti”, ha spiegato l’avvocato Fabozzi a LaPresse. Il giudice ha intanto convalidato l’arresto “per scongiurare pericolo di fuga”, come spiegato dal legale. L’udienza per l’estradizione è stata fissata per il 6 maggio, presso l’ottava sezione della Corte di Appello di Napoli. Dopo l’arresto, l’abitazione di Elezi è stata perquisita e sono stati sequestrati due cellulari e un tablet.