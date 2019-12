AVERSA – Ieri pomeriggio nella zona del tribunale di Aversa, un uomo di 62 anni si è sentito male mentre si trovava in un tabacchi-ricevitoria della zona. Erano le 17 quando è stramazzato nel locale. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza che l’ha condotto in ospedale. Al momento dell’arrivo nel nosocomio non aveva ancora ripreso conoscenza. Le sue condizioni sembravano molto serie.