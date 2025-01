Studente bullizzato e pestato in strada da due coetanei

I carabinieri hanno già individuato i presunti responsabili. La vittima ha riportato traumi maxillofacciali ed è stata portata al pronto soccorso di Pineta Grande

CASTEL VOLTURNO – Giovanissimo aggredito in via Rosamary da due coetanei. E’ quanto accaduto al Villaggio Coppola dove un ragazzo è stato aggredito da alcuni coetanei riportando gravi traumi al maxillofacciale secondo quanto refertato dai medici del pronto soccorso della clinica Pineta Grande.

Il ragazzo dovrà affrontare un periodo di cure e riabilitazione per riprendersi dai traumi subiti.

Secondo le prime ricostruzioni il movente non sarebbe riconducibile a un episodio isolato o a un litigio, ma si

inserirebbe in un contesto più ampio di atti di bullismo.

I carabinieri, che stanno indagando sul caso, nelle scorse ore si sarebbero recati presso l’istituto frequentato dagli aggressori e dalla vittima per raccogliere prove. Intanto i due presunti aggressori sono già stati individuati.