Studentessa di CASERTA investita e uccisa da un’auto. Sotto accusa un 19enne, figlio di un noto imprenditore

CASERTA – È un ragazzo di 19 anni, originario di Pozzuoli e figlio di un noto imprenditore dell’area flegrea, l’uomo indagato per omicidio stradale dopo l’incidente che ha causato il decesso di Simona Serra, morta a seguito delle ferite riportate.

Simona, originaria di Caserta, era studentessa della Facoltà di Economia della Federico II di Napoli, dopo aver conseguito due anni fa il diploma presso il liceo Manzoni.

La ragazza si trovava in via Campi Flegrei, vicino all’ex comprensorio Olivetti, a Pozzuoli, all’uscita di una pizzeria della zona, quando il 19enne, alla guida di una Wolkswagen Polo, ha investito e ucciso la ragazza, portata in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La tragedia è avvenuta intorno alle 22:30. Nelle ore successive all’incidente, il 19enne è stato indagato per omicidio stradale ed è stato sottoposto a droga e alcol test che avrebbero dato esito negativo. Forse l’alta velocità, forse una distrazione. Nelle prossime ore bisognerà capire la dinamica di questo terribile avvenimento.

Sulla salma della giovane il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale del “II Policlinico” di Napoli.