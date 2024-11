Studentessa minaccia il suicidio sui social, salvata in extremis dalla polizia

Ad allertare la sala operativa della Questura di Caserta è stata una professoressa della giovane

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha salvato la vita ad una giovane donna che stava tentando il suicidio.

In particolare, nei giorni scorsi, la Sala Operativa della Questura di Caserta, dopo la segnalazione pervenuta su linea di emergenza 113 della docente della ragazza, che l’aveva vista, in diretta su un social network, minacciare “di tagliarsi le vene”, ha iniziato gli accertamenti per rintracciarla. Grazie a verifiche in banca dati e alla geo-localizzazione del numero di telefono, è stata raggiunta dalla Squadra Volante presso l’abitazione. Sul posto, è stata trovata con alcune ferite ai polsi. La giovane donna è stata affidata alle cure dei sanitari, giunti poco dopo.