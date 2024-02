Studenti si picchiano a scuola. Tutto pronto per l’aggressione dopo lezione, ma…

SANTA MARIA A VICO – Sono intervenuti i carabinieri presso la scuola superiore Majorana di Santa Maria a Vico.

I militari sono stati avvisati dalla dirigenza dell’istituto, dopo che all’interno della scuola alcuni ragazzi si sono picchiati, una rissa che stava per sfociare in un’aggressione di gruppo.

All’inizio, infatti, sarebbero stati 3/4 giovani a litigare e a venire alle mani. Il problema, immediatamente notato dai docenti e dalla presidenza, è che alcuni protagonisti della lite avevano chiamato altre persone, con decine di giovani pronti fuori scuola.

Chiaramente, la presenza delle forze dell’ordine ha provocato il rinvio, speriamo definitivo, dei propositi.

Botte all’istituto Majorana di Santa Maria a Vico, la scuola professionale. C’è stata una colluttazione all’interno dell’istituto, tra studenti. Qualcuno poi ha lasciato intendere che la cosa non sarebbe finita lì: “Li aspettiamo fuori, gli diamo una lezione”.

Ed in effetti all’esterno del plesso un gruppo di ragazzi si stava organizzando per mettere a segno un vero e proprio raid: 10 contro 2, queste le proporzioni. (C’erano dei paliatoni pronti, forse peggio).

Nel gruppetto di questi ‘guappi’ di cartone c’erano figli di pregiudicati conosciuti, alcuni della frazione San Marco Trotti.

E cosi il vicepreside Migliore ha chiamato il 112 e la presenza dei carabinieri ha indotto il crocchio di studenti aggressivi a desistere e disperdersi. Qualcuno anziché tornare col pullman è andato via a bordo di una Fiat deluso per non aver potuto completare il piano che era stato organizzato, altri sono saliti sui motorini.

Complimenti quindi a questo dirigente che siamo sicuri chiuderà il cerchio della vicenda, pare che alcuni genitori di ragazzi si siano fatti sentire proprio per scongiurare eventuali altri episodi.