Successo di pubblico per la mostra, tutta teanese, “Orme Sidicine”

TEANO (Pietro De Biasio) Riuscita e molto apprezzata la mostra “Orme Sidicine” organizzata dal Centro Italiano Femminile nel cortile dell’ex dogana in Piazza Municipio. Sono state esposte delle creazioni e opere frutto dell’impegno e dell’esperienza degli artisti e delle artiste del paese. Una collettiva d’arte, pittura, scultura e scrittura con ben undici pittori, cinque tra scultori e ceramisti, e cinque scrittori tutti teanesi. Spazio alle ceramiche di Silvana Autieri, Anna De Biasio e Giovanna Merola. Lo spazio maggiore è stato occupato dalle meravigliose opere dei pittori: Anna De Biasio, Marisa Cortellessa, Claudio Gliottone, Fabio Faella, Giovanni Varone, Giuseppe Lacetera, Iula Carcieri, Rosanna di Carlo, Rita Feola e Anna Varone. La seconda collettiva organizzata dal Cif, dopo “Ri-tratti di donne” realizzata per la giornata della donna lo scorso marzo, ha dato spazio anche agli scrittori teanesi perché “la cultura del libro è un nutrimento per la mente”. Gli scrittori che hanno aderito presentando saggi, romanzi, racconti e poesie sono sono stati: Eva Pino, Carmen Melese, Antonia Cerullo, Antonella Viccaro e Martino Amendola. Numerosi i visitatori che hanno apprezzato l’esposizione e si sono complimentati con gli organizzatori. Un impegno, quello del Cif di Teano che continua da 40 anni e consolida l’identità locale e la sensibilità dell’associazione che propone numerose iniziative socioculturali. La presidente, Prof.ssa Maria Antonietta Polito, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, con le loro opere, al successo della mostra e quanti hanno dedicato interesse e attenzione con la loro visita.