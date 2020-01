SUCCIVO – Attimi di forte paura, questa mattina, in un’abitazione in via Roma.

Intorno alle ore 11:00, probabilmente a causa di un cortocircuito, un incendio è divampato all’interno delle mura di casa, dove erano presenti una donna con i suoi due figli, 7 anni il più piccolo.

La famiglia è stata soccorsa dagli uomini del 118 e dai vigili del fuoco, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale, data la lieve intossicazione.