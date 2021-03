Sul monopattino a 60 anni: cade e finisce all’ospedale di AVERSA

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Perde il controllo del monopattino e cade. Ieri mattina, a Trentola Ducenta, un uomo di 60 anni è caduto dal monopattino: l’incidente è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni. Sul posto il personale medico del 118, che lo ha trasportato al “Moscati” di Aversa, dove gli hanno diagnosticato un trauma alla testa e al ginocchio. Secondo un primo riscontro sarebbe stata una buca o una voragine su quel tratto di strada a far perdere al 60enne il controllo del monopattino. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.