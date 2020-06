Suora si accascia in bagno e muore

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Muore suora in casa. Ieri sera una suora mentre era in bagno, avrebbe accusato un malore per cui si sarebbe accasciata in terra e nel cadere avrebbe sbattuto la testa contro un mobile, il colpo le è stato fatale. Le persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi giunti in loco i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare che per la religiosa non vi era più nulla da fare, era morta sul colpo. Un dolore immenso per le consorelle e i fedeli che la amavano per le sue doti religiose ed umane, sotto shock la comunità.