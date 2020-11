Supermercato chiuso per COVID. Dipendenti sottoposti a tampone

CANCELLO ARNONE – Resterà chiuso da oggi, 10 novembre, fino al 12, il supermercato Conad sito in via Lottizzazione Gallo a Cancello Arnone per le operazioni di sanificazione dei locali e per sottoporre tutto il personale a tampone.

A quanto pare, infatti, sembra che i dipendenti siano venuti a contatto con una cliente risultato poi positivo. Per questo motivo, dunque, i titolari, rispettando le disposizioni per il limite del contagio, hanno provveduto alla chiusura dell’attività commerciale.

A darne l’annuncio, la stessa proprietà in un post pubblico su Facebook.