Blitz dei ladri nella notte al tabacchi. Portati via soldi (pochi), sigarette e Gratta&Vinci

SANTA MARIA A VICO – Brutta nottata per il proprietario del tabacchi situato nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico. Brutta notta, però, anche per i residenti della zona, perché i quattro malviventi che hanno colpito l’esercizio commerciali hanno davvero fatto rumore, svegliando tutto il circondario. Sono stati proprio i cittadini, infatti, a chiamare le forze dell’ordine e il proprietario del tabacchi, il signor Pasquale, di cosa stesse avvenendo.

Un danno da 3 mila euro all’attività, in considerazione che sono stati portati via gratta e vinci, sigarette e (fortunatamente) non una somma importante di denaro.