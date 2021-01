Tampone negativo per il piccolo Antonio, morto a soli 8 anni

ARIENZO – E’ arrivato nella tarda serata di ieri il risultato del tampone post mortem eseguito sul corpo di Antonio, 8 anni, morto dopo il suo arrivo in ospedale a Caserta (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Il piccolo non aveva contratto il coronavirus, come si era pensato in un primo momento. Il referto del 118 parla di infarto del miocardio, mentre nella giornata di oggi sulla salma sarà eseguita l’autopsia. Antonio era arrivato nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni già gravi. E’ deceduto in pochi minuti.

Frequentava la seconda classe della scuola primaria don Milani dell’Istituto Comprensivo Francesco Gesuè di San Felice a Cancello. Il sindaco di Atienzo Giuseppe Guida ha proclamato il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avrà luogo la cerimonia funebre per dare l’addio al piccolo Antonio.