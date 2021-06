TANGENTOPOLI DI TRENTOLA. Nuove intercettazioni sulle elezioni vinte da Sagliocco: “Promessi 50 euro per il voto, ma…”

TRENTOLA DUCENTA – Emergono nuove intercettazioni attorno al caso giudiziario che vede coinvolto Andrea Sagliocco, ex primo cittadino di Trentola Ducenta e altri 19 indagati. La vicenda è quella arcinota dei casi di corruzione all’interno del comune dell’agro Aversano, che ha portato tempo fa all’arresto di Sagliocco e di diverse persone, tra cui la avvocato Saverio Griffo.

In una delle nuove intercettazioni depositate nelle scorse ore, all’interno del fascicolo in mano alla giudice Marro è presente anche un’annotazione della polizia del commissariato di Aversa su una presunta vendita dei voti alle elezioni comunali del 2018, quelle che hanno visto vincitore proprio Sagliocco, all’esterno di un seggio, precisamente quello della scuola di via Collodi.

A quanto pare, la trascrizione della conversazione riporta una specie di trattativa per far votare alcuni candidati legati al futuro primo cittadino Sagliocco per delle cifre che vanno dai 20 ai 50 euro. La promessa era quella dei 50 (euro), ma poi ci sarebbe stato una promessa non mantenuta: in pratica 20 euro al posto di quanto inizialmente pattuito.

Oltre al sindaco, sono imputati: Giovanni Addario, 38 anni di San Prisco; Elena Bassolino, 52 anni di Sant’Anastasia; Aurelio Costanzo, 37 anni di Trentola Ducenta; Salvatore De Marco, 54 anni di San Marcellino; Mena Esposito, 53 anni di Trentola Ducenta; Agostino Fabozzi, 62 anni di Trentola Ducenta; Alfredo Fabozzi, 47 anni di Aversa; Antonella Fabozzi, 45 anni di Aversa; Saverio Fabozzi, 68 anni di Trentola Ducenta; Mauro Felaco, 39 anni di Casaluce; Saverio Griffo, 45 anni di Trentola Ducenta; Luigi Letizia, 57 anni di Casal di Principe; Luigi Lorvenni, 52 anni di San Marcellino; Salvatore Mazzara, 47 anni di Trentola Ducenta; Giuseppe Melucci, 54 anni di Trentola Ducenta; Raffaele Ranucci, 58 anni di Trentola Ducenta; Tammaro Volpe, 45 anni di Parete; Nicola Zagaria, 34 anni di Trentola Ducenta.