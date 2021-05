TEANO. Alla Veglia di Pentecoste, l’intervento del Capo Scout che sta lottando contro il COVID

TEANO (Pietro De Biasio) Il Gruppo Scout Teano 1 e la Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Don Luigi Migliozzi hanno animato la Veglia di Pentecoste che si è svolta venerdì sera nel piazzale dell’Auditorium Diocesano “Francesco Tommasiello”. La Pentecoste, lo ricordiamo, è la festa nella quale la Chiesa ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Con la Pasqua e il Natale, costituisce una delle feste più importanti del calendario liturgico e rappresenta l’atto di nascita del cammino missionario dei cristiani. Tra le letture che sono state affidate ai giovani scout, così come le preghiere dei fedeli, anche l’intervento a sorpresa del Capo Scout Stefano Salvati che sta lottando contro il Covid e che è stato il momento più carico di emozione.

“Abbiamo organizzato questa veglia proprio per riflettere e per meditare ma anche per fare esperienza del dono dello Spirito e soprattutto dei sette doni che lo Spirito Santo porta calandoli nel concreto. Infatti, ha voluto farci dono della sua voce anche se ancora affaticata Stefano che ha parlato del dono della fortezza. È stato un bel momento al quale hanno partecipato ragazzi, genitori e tante persone esterne della Parrocchia”, le parole di Don Luigi Migliozzi.