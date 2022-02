TEANO. Allarme cani randagi. Le volontarie Enpa: “Il Comune non ci aiuta”

TEANO (Pietro De Biasio) Allarme cani randagi in città. Da alcune settimane una mamma con quattro cuccioli (tutti di taglia grande ndr) circolano liberamente per le strade di Teano, tanto per le strade di periferia quanto nelle strade del centro. Un fatto che certamente non è passato inosservato alle volontarie dell’Enpa che hanno pubblicato e commentato la foto sui social: “sono immagini dure di una città nel degrado. Degrado fisico, sociale, culturale, etico”. Quello del randagismo sta diventando un problema molto serio, più volte segnalato dall’Enpa Teano, ma ad oggi non sono stati presi provvedimenti. Più volte segnalato alle autorità competenti, la questione fondamentale è la mancanza di un canile comunale che purtroppo sembra non interessare a nessuno.

Lo sanno bene le volontarie sidicine sempre pronte ad accorrere in difesa di cani e gatti, abbandonati per strada, nelle campagne o ovunque. Andrebbero incontro a morte certa se non fosse per l’opera svolta quotidianamente da una manciata di volontarie e le preziose segnalazioni dei cittadini. “Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con il Commissario speriamo di risolvere perché Teano si sta nuovamente riempiendo di randagi. Il Comune non fa nulla, non ci aiuta assolutamente”, spiegano le volontarie dell’Enpa esasperate tra rimpalli di responsabilità e scuse varie accampate dagli uffici comunali.