TEANO. Cadono calcinacci da due palazzi di via Abenavolo. L’appello dei residenti: “Si intervenga per scongiurare rischi”

TEANO (Pietro De Biasio) Pericolo per la pubblica e privata incolumità per la caduta di calcinacci dai frontalini dei balconi in Via Ludovico Abenavolo. Sotto osservazione da parte dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco che sono intervenuti gli edifici di proprietà ACER ex I.a.c.p. di Caserta che presentano uno stato di deterioramento generale e diffuso con distacco di intonaco e ossidazione dei ferri di armatura in almeno due palazzi del complesso residenziale. E poiché la situazione costituisce un serio pericolo è stata firmata l’ordinanza n.51 del 25 ottobre 2021 con la quale l’amministrazione comunale del Sindaco Dino D’Andrea impone alla proprietaria Acer i lavori di messa in sicurezza dei fabbricati al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei frontalini e quanto altro necessario per riportare lo stato di sicurezza per la pubblica incolumità. “I calcinacci, ci racconta un residente, cadono frequentemente e non abbiamo mai mancato di segnalare il problema della sicurezza mettendo l’accento sul fatto che l’area è frequentata anche da tanti bambini. Sicuramente è necessario un intervento risolutivo per scongiurare eventuali rischi”. Le numerose famiglie quindi si appellano all’Amministrazione comunale perché trovi al più presto una soluzione al problema.