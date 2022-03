TEANO. Elezioni comunali, le ultime. Impazzano i nomi dei papabili candidati a sindaco

TEANO (Pietro De Biasio) I partiti (quelli che ancora esistono) trattano e le coalizioni provano ad organizzarsi. Ma il quadro in vista delle elezioni amministrative è tutto un divenire e tutti sono al lavoro per la corsa a sindaco. Come già anticipato proprio qui, (LEGGI L’INTERVISTA) sono salite decisamente le quotazioni dell’Avv. Fernando Zanni che in pensione dal 2020 della macchina comunale ha comunque conosciuto ogni aspetto per lustri. La sua ala di riferimento è quella del centrosinistra, ma la coalizione, almeno per il momento, è tutt’altro che compatta attorno al suo nome.

L’altro nome che sta venendo fuori è quello dell’ex assessore Franco Magellano. Nelle ultimissime ore sono circolate voci su una sua possibile candidatura con l’appoggio di alcune formazioni civiche con le quali l’ex vice sindaco della Giunta D’Andrea ha avviato già da tempo un confronto serrato sulle tematiche che costituiranno il programma per le amministrative.

A destra Fratelli d’Italia con la nuova coordinatrice Luana Camasso sta puntando ad avere un candidato con il simbolo di partito. Il nome caldo è quello dell’Avv. Carlo Barra che è già stato all’interno di Palazzo San Francesco con la Giunta Di Benedetto.

Restano da sciogliere il nodo che riguarda gli ex sindaci Dino D’Andrea e Nicola Di Benedetto che potrebbero nuovamente mettere a disposizione di una coalizione non meglio definita la propria esperienza maturata sui banchi del Consiglio Comunale e senza schierarsi in prima linea per la poltrona di sindaco. Sul fronte degli schieramenti classici, la situazione è piuttosto quieta.

Chiacchiere tante, di concreto ben poco. Dovrà passare qualche altra settimana, per vedere qualcosa di più sostanzioso.