TEANO, la segnalazione: “Casella PEC del comune piena. Impossibile inviare una mail certificata”

TEANO (Pietro De Biasio) Anche disservizi informatici al Comune di Teano. Il sistema di ricezione delle Pec (posta elettronica certificata) non funziona, sostiene un cittadino: “Ho provato ad inoltrare una mail pec all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo e ho riscontrato un problema tecnico: la mail è stata rifiutata dal sistema perché la casella della posta in arrivo risulta piena”. Non è la prima volta che si verificano anomalie di questo tipo, eppure, il sistema informatico del Comune costa non poco alle casse comunali.

Reclami, segnalazioni e suggerimenti sono strumenti immediati e semplici per segnalare irregolarità riscontrate nei rapporti con il Comune e, allo stesso tempo, rappresentano un contributo fondamentale per il concreto avvicinamento dell’Amministrazione alle esigenze del cittadino. Ma evidentemente questo non è il caso di Teano dove anche inviare una semplice mail è diventato complicato. A pagarne le spese non è l’amministrazione, o l’impiegato che non si è preso la briga di svuotare la casella della posta in arrivo, operazione per la quale basterebbe un semplice click: tutte le conseguenze ricadono sul cittadino.