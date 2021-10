TEANO. Lavori di via Rio Persico, il consigliere Palmiero: “Impossibile avere chiarimenti dall’amministrazione”

TEANO – (Pietro De Biasio) “L’arroganza e la saccenza con cui si conducono i lavori consiliari non è più tollerabile, mortifica i consiglieri ma soprattutto i cittadini che rappresentiamo che meritano risposte concrete. Ho provato, alla luce delle disposizioni regolamentari ad esercitare un diritto elementare, quello dell’interpellanza. Come spesso accade si censura il dissenso e la volontà di chiedere democraticamente chiarimenti su questioni che affliggono il nostro territorio”, sono le parole del consigliere di minoranza Nicola Palmiero che durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale calendarizzato sabato pomeriggio ha provato a chiedere conto dei lavori di Via Rio Persico e soprattutto del motivo della chiusura dell’intera strada a seguito di uno smottamento.

“In questa occasione, continua l’ex assessore della prima Giunta D’Andrea, avrei voluto chiedere le modalità con cui si stanno eseguendo i lavori in Via Rio Persico, perché sono stati sospesi e se sono state rispettato le basilari norme sulla sicurezza visto le modalità con cui si è allestito un cantiere su una arteria a scorrimento veloce. Ed infine, quanto dovrà restare chiusa una delle principali arterie d’accesso alla città. Un intervento atteso da anni ma condotto in modo approssimativo e raffazzonato con gravi disagi alla cittadinanza e all’immagine della nostra città”. Intanto, con determina n.150 del 25/10/2021 è stato affidato un incarico per attività tecnico scientifico con assistenza archeologica relativo al tratto di fogna si Via Rio Persico e la messa in sicurezza del tratto di strada collassato a seguito dei lavori.