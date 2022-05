TEANO. Mountain Bike. Domenica la seconda tappa dell’MTB Race “Circuito Alto Casertano”

TEANO (Pietro De Biasio) Domenica 15 maggio a Casafredda, una frazione collinare di Teano, andrà in scena la seconda tappa dell’MTB Race “Circuito Alto Casertano” prova valevole per il campionato provinciale e regionale CSI. La XC del Sidicino, organizzata dall’ASD “Il Triciclo Sidicino” presieduta da Pasquale Bove, accoglierà tantissimi bikers e top team con un percorso di 7,20 km in parte rivisto e riconosciuto da tutti molto esigente in salita, tecnico in discesa ma molto divertente da far dimenticare il dislivello (200 mt ad ogni giro). Le previsioni meteo per il week end sono ottime, il percorso pertanto sarà sicuramente in perfette condizioni e regalerà tante emozioni a tutti i partecipanti e il divertimento in mountain bike sarà assicurato perché il gradiente di difficoltà non è elevatissimo, ma per chi vuole osare troverà pane per i suoi denti. Tutto è pronto per l’evento mtb XC del Sidicino che infiammerà i meravigliosi sentieri del nostro territorio.