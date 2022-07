TEANO. Presentazione dei progetti della giunta Scoglio e molto altro nel consiglio comunale convocato per stasera

TEANO (Pietro De Biasio) Il Consiglio Comunale di Teano è convocato, in sessione ordinaria e pubblica, presso la Sede Consiliare del Palazzo San Francesco, per le ore 19:00 di stasera, giovedì 28 luglio per la trattazione del seguente ordine del giorno: lettura ed approvazione verbali precedente seduta; interrogazioni; presa atto nomina capigruppo consiliari; presa atto comunicazione membri commissioni consiliari del gruppo SiAmo Teano; nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari ex art.13 legge n.285/71; definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni (Relatore Sindaco); art.12 Statuto Comunale e presentazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo (Relatore Sindaco). Durante questi primi 45 giorni di “apprendistato” e dopo aver toccato con mano le difficoltà dell’Ente, la Giunta Scoglio, smessi gli slogan da campagna elettorale, potrà delineare con il giusto equilibrio il percorso politico amministrativo che intende percorrere. Noi ascolteremo con attenzione le parole, cercheremo di seguire i fatti e poi informeremo i cittadini.