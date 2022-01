TEANO. Rinascita Sidicina di Gerardo Zarone si appresta a scendere in campo alle prossime comunali

TEANO (Pietro De Biasio) Continue voci si susseguono sui possibili candidati, sui loro programmi e i loro appoggi politici. Anche l’associazione Rinascita Sidicina che non è sfuggita agli occhi attenti dei nostri lettori (CLIKKA QUI) si appresta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di cui al momento non si conosce ancora la data. Energie nuove, provenienti dalla società civile e non dai partiti, per il futuro della città: questo il profilo che caratterizza il movimento di cui è portavoce e ideatore Gerardo Zarone. Un nome che ben sintetizza lo spirito che anima il gruppo deciso a lavorare guardando a un orizzonte di lungo respiro. Per ora Rinascita Sidicina non ha ancora deciso come collocarsi nello scenario politico, attualmente molto incerto, che sta prendendo forma alla vigilia delle elezioni.

Quello che il portavoce vuole mettere ben in chiaro, però, è che “noi rappresentiamo in un certo senso la reazione civica alla grave carenza dell’attività di partito e quindi il nostro ideale candidato non può che essere un soggetto autorevole ma slegato dai partiti”. Aggiunge poi un importante elemento di riflessione quando abbiamo chiesto se avessero già individuato i criteri oggettivi per la scelta del candidato a sindaco.

“L’uomo di partito e ancor di più una lista di partito, spiega Gerardo Zarone, sarebbero la soluzione ideale, perché la città avrebbe importanti riferimenti fuori le mura e anche la garanzia di un controllo dall’alto. Ma a Teano purtroppo da qualche decennio manca l’attività di partito, oggi quasi del tutto direi”. È stato proprio questo a incoraggiare e a ispirare i promotori a mettersi in gioco per “rianimare il dialogo politico e la volontà, oggi ancora più solida, di attivare collaborazione e ascolto, per studiare insieme, ma soprattutto attuare, una progettazione più efficace della cosa pubblica”.