TEANO. Via Rio Persico chiusa al traffico, in arrivo una istanza di accesso agli atti

TEANO (Pietro De Biasio) “Restano imperscrutabili i motivi per i quali la maggioranza ha deciso di rinviare la discussione della nostra interrogazione all’ultimo consiglio comunale”. Tuona così il consigliere di opposizione Fabrizio Zarone sulla mancata discussione in Consiglio Comunale della spinosa problematica di Via Rio Persico e la sua relativa chiusura al traffico veicolare. Nel frattempo l’estate è quasi finita e a pagarne le conseguenze sono i teanesi e le attività commerciali, specie quelle ricettive, che sono apparse meno attrattive per i turisti e i clienti che hanno scelto altre mete in comuni diversi per risparmiarsi il percorso alternativo. Una decisione (rinviare l’interrogazione per l’assenza del Sindaco Giovanni Scoglio e dell’Assessore Giuseppe Esposito ndr) che il consigliere del gruppo di minoranza “SiAmo Teano” stigmatizza. “La motivazione addotta dal presidente del consiglio comunale è stata che l’assessore al ramo, Ing. Giuseppe Esposito è in ferie. Tale motivazione, per quanto anticipata per le vie brevi informalmente, ci ha lasciati esterrefatti e quindi, di fronte alla richiesta di un incomprensibile differimento, abbiamo preteso che il rinvio venisse messo ai voti, invitando pertanto, tutti i consiglieri presenti ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi ad uno dei problemi più drammatici che affligge la nostra Città. Abbiamo fatto presente che l’assessore al ramo avrebbe ben potuto predisporre un’informativa scritta delegando a relazionare in consiglio sulla scorta della stessa il Sindaco (peraltro assente) o un altro consigliere. Avevamo chiesto che relazionasse anche il R.u.p. in consiglio, di cui invece non si è vista traccia. Purtroppo la maggioranza, sebbene tra le file della stessa si sia registrata un’astensione, è stata sorda ad ogni richiamo e la discussione di un argomento così delicato, che la Città attende da tempo che si risolva, è stata rinviata a data da destinarsi”. Un pensiero che trova d’accordo anche i consiglieri Nino Cataldo, Marco Zarone, Daniela Mignacco e Luana Camasso. In arrivo un’istanza di accesso agli atti al fine di verificare quali siano i motivi per i quali per un cosi grave problema non sia stata ancora data alcuna soluzione. Intanto numerosi cittadini sono desiderosi di conoscere le sorti di una delle strade più importanti della città.