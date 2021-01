Tecnico Enel morto folgorato. Alfonso lascia nel dolore la moglie e due figli

PIETRAMELARA/PIEDIMONTE MATESE – (Lidia e Christian de Angelis) Ecco chi è l’operaio Enel folgorato durante un intervento (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Si tratta di Alfonso Cassese, 56 anni compiuti da poco, sposato con Floriana Bianchi e padre di Emiliana e Antonio. L’uomo viveva a Piedimonte Matese, era un bravo tecnico della E- Distribuzione.

Ieri, intorno alle 12:30 circa, Cassese si trovava in via Baia contrada Parata a Pietramelara per un intervento tecnico di riparazione sulla linea elettrica, quando una scossa lo ha attraversato facendogli perdere i sensi. Immediatamente i colleghi hanno allertato i soccorsi che sono giunti sul posto ma per Alfonso non vi è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e i carabinieri per avviare gli accertamenti sulla dinamica dei fatti, per stabilire come sia stato possibile che il cavo abbia emesso una scossa di voltaggio così alta fulminando l’uomo e se erano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per legge. Due le comunità sotto shock dopo aver appreso la drammatica notizia.