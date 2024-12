TENNIS. Campionati Assoluti Regionali, Osti e Galietta trovano il bis dopo il successo dello scorso anno

Nella kermesse più importante della stagione tennistica trionfa il giovane talento casertano Osti in finale sul napoletano Giuseppe Caparco, nel femminile successo a Miriana Galietta che regola Martina Martinelli in finale. Assegnati gli scudetti di terza e quarta categoria

SANTA MARIA CAPUA VETERE (alfonso centore)- E’ giunta al termine la competizione più importante dell’anno, i Campionati Assoluti Regionali che di norma assegnano gli scudetti nelle tre categorie, maschile e femminile. Boom di iscrizioni quest’anno con un totale di 186 atleti partecipanti, in dettaglio 139 nella categoria del singolare maschile e 47 nel femminile; numeri possibili grazie all’impeccabile organizzazione dell’ospitante Gruppo Tennistico Sammaritano, guidato dal presidente Rosario Capitelli, che più volte si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti.

Ma parliamo ora di campo: successo che va meritatamente al casertano Fabrizio Osti (2.3), tesserato per il Tennis Ercole e che riesce nel bis dello scorso anno. Qualità di gioco che ha rasentato il sublime durante tutto il torneo, come dimostrato nella semifinale dominata contro Pasquale De Giorgio (2.2) terminata con il punteggio di 6-2 6-1. Lotta molto più serrata con Giuseppe Caparco (2.2) nell’atto conclusivo, che ha visto il talento di Terra di Lavoro imporsi 7-5 6-4, al termine di una vera battaglia con l’avversario, tesserato del Tennis Club Vomero. Una vera rivincita per il giovane allievo di Pietro Martellotta (Maestro del Tennis Ercole) che aveva iniziato in maniera perfetta l’anno con la conquista del primo punto ATP in terra cipriota, poi condannato ad un lungo stop per un brutto infortunio alla caviglia.

Il vincitore Fabrizio Osti accompagnato dal Maestro del Tennis Ercole Pietro Martellotta al momento della premiazione

Nel femminile trionfa Miriana Galietta (2.5), gemma del Tennis Club Battipaglia Eboli, dopo un match sofferto contro Martina Martinelli, tesserata anch’ella per il Tennis Club Vomero (2.5), archiviato con un periodico 7-5. Grande gioia per la tennista salernitana che vendica la sorella Claudia, caduta in semifinale proprio per mano della collinare Martinelli. Altro bis dopo quello di Osti, con la Galietta che conferma il successo dello scorso anno da aggiungere ad una stagione straordinaria, coronata dal primo punto WTA.

la due volte campionessa Miriana Galietta al momento della consegna del trofeo

Gloria anche alle categorie cadette: scudetti assegnati in terza e quarta categoria, sia nel maschile che nel femminile: tra gli atleti della classe intermedia si impongono Marcello Longano (3.1) con il punteggio di 6-4 6-1 ai danni di Antonio Tranchese e Giulia Bisogno (3.1) per 4-6 7-5 10-8 su Imma Capasso. In quarta categoria successi a Silvestro Mele e Elvira Moccia che conquistano il titolo di campioni regionali nelle rispettive categorie.