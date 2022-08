Tensioni nel carcere di S. Maria C.V., Gianpiero Zinzi: “Assistenza sanitaria insufficiente per i detenuti”

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale si è recato in visita alla casa circondariale per verificare le condizioni dei detenuti e degli agenti, anche alla luce delle tensioni dei giorni scorsi.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Questa mattina il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, si è recato in visita alla casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere per verificare le condizioni dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, anche alla luce delle tensioni dei giorni scorsi che hanno causato il danneggiamento di mezzi e strutture. Accompagnato dal comandante facente funzioni, Zinzi ha visitato diversi padiglioni della struttura penitenziaria.

“Questo per me da anni è un appuntamento fisso, mi piacerebbe poter dire – spiega Zinzi – che con il tempo è cambiato qualcosa, ma purtroppo le condizioni peggiorano. Sul fronte dei detenuti alle criticità legate alla fornitura idrica si aggiunge anche il caldo torrido, le lungaggini burocratiche e un`assistenza sanitaria che lascia a dir poco a desiderare. C’è poi un problema di fondo: mentre il numero dei detenuti cresce, quello degli agenti è progressivamente diminuito. Il risultato sono turni estenuanti e tanta fatica. Ho comunque trovato un clima di collaborazione tra detenuti e agenti, gli uni consapevoli delle difficoltà patite dagli altri. Con il prossimo governo di centrodestra e l`impegno della Lega avremo finalmente quell`attenzione che finora è mancata sul fronte dell`organico e della sicurezza, anche in carcere”.