Tenta di strangolare la moglie, 81enne in manette per tentato omicidio

L’uomo ha confessato e si è detto estremamente pentito di quanto accaduto. Il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura degli arresti domiciliari

CASAL DI PRINCIPE A Casal di Principe, un 81enne ha cercato di strangolare la moglie di 78 anni. Resosi conto dell’accaduto, in preda al panico ha poi allertato il figlio per chiamare i soccorsi. La donna è stata salvata dagli operatori del 118 e dai medici dell’ospedale ‘Moscati’ di Aversa, dove si trova ancora ricoverata. Le condizioni sono stazionarie, ma occorre attendere ancora qualche giorno per comprendere l’evoluzione del suo stato di salute. Sul posto i carabinieri di Casale che hanno arrestato l’uomo, Pasquale Capasso, per tentato omicidio. Questa mattina, accompagnato dall’avvocato Salvatore Capasso, ha preso parte all’udienza di convalida. A quanto appreso da LaPresse, l’uomo ha confessato e si è detto estremamente pentito di quanto accaduto. Il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura degli arresti domiciliari.