Tenta di strangolare la moglie durante una lite, arrestato

CASAL DI PRINCIPE – Mattinata di tensione in via Giuseppe Mazzini a Casal di Principe. Un anziano è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. I militari sono intervenuti prontamente evitando il peggio. Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze l’uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie G.A., 78 anni. L’anziana donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa mentre il coniuge è stato portato in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.