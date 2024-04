Tenta di svaligiare la pizzeria di Errico Porzio. Si ubriaca e …

E’ lo tesso imprenditore a darne notizia in una delle sue tante pubblicazioni in Facebook

CASERTA – Errico Porzio rappresenta ormai una realtà affermatissima nel novero delle grandi pizzerie napoletane. E’ un brand vincente a Napoli dove i suoi locali, zona Lungomare, sono in ristrutturazione ma che da qualche tempio a Caserta nel locale di via Pietro Mascagni.

Ma Errico Porzio e anche iperattivo, direttamente iperattivo nei social. Ieri ad esempio ah dato notizia di un fatto di cronaca, avvenuto nel suo locale della Capitale. “Non è un pasce d’aprile – ha subito chiarito il noto pizzaiolo – ma una cosa di cui non so se ridere o piangere”

I fatti si sarebbero verificati nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo all’0interno del locale romano in via Tuscolana.

Secondo quanto documentato dallo stesso ieri mattina, all’apertura dell’attività, hanno trovato una persona addormentata all’interno, presumibilmente in stato di ubriachezza.

Si tratta di un clochard di 30 anni che si sarebbe introdotto nel ristorante dopo aver rotto il vetro della porta di ingresso con un palo di ferro.

Una volta all’interno del locale non avrebbe però rubato nulla ma , probabilmente, sarebbe entrato solo con lo scopo di trovare un riparo in cui dormire. Sul posto sono giunti i carabinieri. Il 30enne è stato denunciato per danneggiamento.