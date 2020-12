Tenta il furto nel tiro a volo, ma viene scoperto e fugge. Si ribalta con l’auto, torna indietro e…

SESSA AURUNCA – Ha prima cercato di rubare nel tiro a volo di Piedimonte, frazione di Sessa Aurunca, ma, scoperto dal titolare, è fuggito a bordo della sua auto lanciandosi a folle velocità e ribaltandosi finendo in un fossato e abbandonando la macchina lì. Non contento è ritornato nel campo di tiro al volo ed ha rubato la Jeep del proprietario, fuggendo via.

I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, allertati, hanno rintracciato l’auto ribaltata e dai documenti sono risaliti alla proprietaria, una 50enne di Mondragone, che ha dichiarato di essere stata minacciata dal suo compagno, T.K., un tunisino che è stato dunque rintracciato ed arrestato. Convalidato l’arresto l’uomo avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.