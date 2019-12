Tenta il suicidio ingoiando due pile. Detenuto in prognosi riservata

ARIENZO – Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Arienzo. Momenti di panico quelli vissuti nella notte tra venerdì e sabato presso il carcere di Arienzo, dove un detenuto ha tentato il suicidio ingerendo due pile stick, quelle che di solito vengono usate per fare funzionare i telecomandi.

Sono stati i compagni di cella dell’uomo ad allertare immediatamente gli agenti della Polizia Penitenziaria, i quali hanno provveduto a chiamare i sanitari del 118. Il detenuto è stato trasportato presso l’ospedale civile di Maddaloni, poi è stato trasferito al civile di Caserta, dove è stato sottoposto a gastroscopia prima e a una terapia dopo. È in prognosi riservata ma non è in pericoloso di vita. Si indaga per comprendere le cause dell’estremo gesto.