Tentano di svaligiare abitazione, ladri messi in fuga dai cani

CARINARO. Hanno tentato il colpo in un’abitazione di via Martiri di via Fani, ma sono stati i cani a farli desistere dal loro proposito. E’ accaduto domenica pomeriggio, intorno alle 18, alle spalle della suola media di Carinaro, zona, questa, più volte finita nel mirino dei banditi. I cani, di proprietà di alcuni residenti dell’area, hanno allertato i vicini, costringendo i banditi a darsi alla fuga.