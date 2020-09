PIETRAMELARA – Attimi di paura ieri sera per una famiglia di Pietramelara dopo che tre malviventi hanno cercato di fare irruzione presso la loro abitazione. La banda è stata messa in fuga dai proprietari allertati da alcuni rumori. Poco dopo, probabilmente sempre gli stessi hanno cercato di entrare in altre abitazioni nella stessa strada ma anche qui sono stati scoperti e messi in fuga dai proprietari. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua.