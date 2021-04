Tentano furto in casa dell’ex consigliere comunale: ladri messi in fuga dai proprietari

PIEDIMONTE MATESE – Banda di ladri tenta il colpo. Una banda di ladri, la scorsa notte, ha cercato di fare irruzione nell’ abitazione di una donna, ex consigliere comunale, a Piedimonte Matese. Fortunatamente il tentativo non è andato a buon fine per la prontezza delle persone presenti in casa, costringendo i delinquenti a darsi alla fuga. La donna non sembra essere stata l’unica vittima nel mirino dei malviventi. Sono numerose, infatti, le segnalazioni dei cittadini giunte alle forze dell’ordine per tentato furto nella stessa notte.