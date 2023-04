Tentata rapina all’ufficio postale, direttore in ostaggio dei rapinatori

Costretti a fuggire a mani vuote perché…

VILLA DI BRIANO – Tentata rapina ai danni dell’ufficio postale di via Santagata a Villa di Briano. L’episodio è avvenuto martedì mattina quando due persone, con il volto travisato, hanno atteso il direttore dell’ufficio postale all’orario di apertura, poco prima delle 8, costringendolo, pistola in pugno, a farli entrare nei locali di via Santagata. Una volta dentro i malviventi hanno dovuto fare i conti con l’apertura a tempo della cassaforte che non gli ha consentito di mettere a segno il colpo.

Una circostanza che li ha innervositi tanto da esplodere alcuni colpi di pistola a terra verso i due dipendenti. Intanto, sul posto era arrivata una terza impiegata che si è subito accorta che qualcosa non andava in ufficio allontanandosi di corsa verso l’auto della persona che l’aveva accompagnata a lavoro. Il terzo complice, che attendeva a bordo di una Ford Fiesta, credendo fossero degli appartenenti alle forze dell’ordine, ha esploso contro la portiera dell’auto un altro colpo di pistola. I tre poi sono fuggiti a bordo della Ford risultata rubata, sabato scorso, a Giugliano.