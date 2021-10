Tentato furto con i proprietari in casa, messi in fuga da un cittadino

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Banda dell’Alfa cerca di fare un colpo, messi in fuga da un cittadino. Ieri sera in via Limone a Sant’Arpino intorno alle 20 la banda dell’Alfa Romeo, ha cercato di forzare l’ingresso di un’abitazione attraverso un balcone, i forti rumori hanno attirato un solerte cittadino che si è messo ad urlare e ha messo in fuga i malviventi. Poi sono state allertate le forze dell’ordine. Lo stesso Dino T. ha allertato anche i cittadini del pericolo con un post sui social, scrivendo “Prestiamo attenzione: Ore 20:00 stasera presso via Limone a Sant’Arpino un ladro stava cercando di entrare in un’abitazione, mi sono accorto che cercava di aprire le porte esterne su un balcone. A far palo giù c’era un alfa romeo colore scuro ( credo sia una mito )Mi sono messo a strillare e si sono dileguati. Stiamo attenti.” .

Indignati e arrabbiati i cittadini ormai da troppo tempo prede di tali atti predatori.