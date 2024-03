TENTATO OMICIDIO A CASERTA. Portato in carcere 30enne condannato a 7 anni

CASERTA – Tre anni fa fu protagonista di una rissa avvenuta a Caserta, nella quale uno dei partecipanti rischiò la morte e per questo è stato accusato di tentato omicidio.

Nelle scorse ore i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino hanno arrestato un trentenne originario del casertano: per quella rissa e quel tentativo di omicidio è stato condannato a 7 anni ed un mese di reclusione.

L’ordinanza è stata emessa in relazione ad un tentato omicidio a seguito di una rissa alla quale aveva preso parte nel corso del mese di settembre 2021 in Caserta, reato per il quale è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 7 e mesi 1 di reclusione. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Cassino.

A disporre la cattura è stato l’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Napoli.