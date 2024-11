TENTATO OMICIDIO. “C’è un uomo preso a coltellate”. La chiamata del pronto soccorso fa beccare 42enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Nella notte tra martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio e conseguentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’A.G. procedente.

In particolare, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale Moscati di Aversa per la segnalazione di un uomo ferito da diversi fendenti all’addome.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che l’uomo, durante la serata, era stato aggredito da un soggetto che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avvenuta in via Giulio Cesare a Melito di Napoli, lo aveva ferito con quattro fendenti all’addome, ponendolo in pericolo di vita.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo e bloccarlo in via Ticino a Melito di Napoli.

Nella giornata mercoledì, all’esito della convalida, il predetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’A.G. procedente.