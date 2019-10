TERRA DEI FUOCHI: 7 denunce e 24 mila euro di multa e 3 aziende sequestrate in queste ore

CASERTA (red.cro.) – Gestione illecita di rifiuti: 7 persone denunciate all’Autorità giudiziaria, contestate sanzioni amministrative per circa 24.000 euro, 3 attività commerciali sono state sequestrate, a San Giorgio a Cremano è stata chiusa un’officina che operava abusivamente nonostante i sigilli apposti a seguito di un precedente controllo. E’ questo il bilancio dei controlli dell’operazione interforze nella ‘Terra dei Fuochi’ in attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti firmato il 19 novembre 2018 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e dal Presidente della Regione Campania. Le verifiche hanno riguardato tre comuni della provincia di Caserta: Pastorano, Capua, Vitulazio e nonché due del napoletano San Giorgio a Cremano e Mugnano. Hanno operato: sedici equipaggi, per un totale di quarantadue unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, al Commissariato Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, alla Compagnia Carabinieri di Capua, ai Carabinieri Forestale di Piedimonte Matese, alla Guardia di Finanza di Capua, al ROAN della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Provinciale di Caserta, alla Polizia della Città Metropolitana di Napoli, agli ispettori dell’ARPAC, nonché alle Polizie locali di San Giorgio a Cremano e Mugnano di Napoli.