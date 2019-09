TERRA DEI FUOCHI. Continua l’azione di avvelenamento. Ieri “batteria” di 5 roghi nell’AGRO AVERSANO

TRENTOLA DUCENTA – A poco, o quasi nulla, è servita la marcia, avvenuta il 5 settembre scorso ad Aversa e in diverse zone dell’Agro aversano, per dire basta ai roghi tossici che, ormai da anni, vengono appiccati per continuare ad inquinare ed avvelenare questa terra.

Ormai è consuetudine per questi “assassini” attendere il calare del sole per cominciare nel loro piano criminale, appiccando in contemporanea più roghi, quasi una batteria.

Le ultime ieri sera, già dalle 19:45, cinque roghi tossici sono stati segnalati in appena mezz’ora a Lusciano, Trentola e San Cipriano d’Aversa come si vede dalle foto che pubblichiamo qui in calce della pagina Facebook Terra Nostrum Trentola Ducenta.