TERRA DEI FUOCHI. Il ministro Costa: “Percorso organico per debellare la piaga che affligge il territorio”

CASERTA – “Oggi lo Stato inizia un percorso coordinato e organico di lotta alla piaga che affligge i territori del casertano e del napoletano”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato la strategia di coordinamento messa a punto oggi dalle prefetture di Napoli e Caserta per potenziare gli interventi di contrasto ai roghi nella Terra dei Fuochi. Quattro le linee d’azione che, come indicato dal ministero dell’Ambiente, prevedono un incremento dei servizi di presidio del territorio, un coinvolgimento ampio di comuni e consorzi di filiera, per la raccolta straordinaria dei rifiuti, e dei cittadini. “Il nostro obiettivo – dice Costa – e’ roghi zero e ringrazio il prefetto di Napoli Marco Valentini per il suo ruolo propulsivo. In parallelo la settimana prossima inizieranno i tavoli tecnici tra il ministero dell’Ambiente e i comitati cittadini afferenti a Stop Biocidio, un passaggio per me fondamentale per lavorare tutti insieme su un unico obiettivo: roghi zero”.